У Москві на Манежній площі збираються сотні людей у підтримку Навального

Приводом стало судове переслідування опозиціонера Олексія Навального, якому сьогодні було оголошено вирок.

У соцмережах передноворічний мітинг вже став мемом # РеволюцияОливье.

Сьогодні в Москві дуже холодно - мінус 15. І температура буде знижуватися.

У соцмережах пишуть, що на Манежі 18 поліцейських автобусів, 7-8 рейсових та 10 міських поливалок.

Як повідомляв УНІАН, Замосковорецкий суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному і його братові Олегу у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше».

Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовно і 500 тисяч рублів штрафу.

Олег Навальний засуджений до 3,5 років колонії загального режиму і штрафу в 500 тисяч рублів.

Сьогодні Олег Навальний доставлений до Бутирки, де він перебуватиме до набуття чинності вироку.