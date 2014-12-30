У Москві на Манежній площі збираються сотні людей у підтримку Навального
У Москві на Манежній площі люди збираються на акцію протесту проти політики Кремля.
Приводом стало судове переслідування опозиціонера Олексія Навального, якому сьогодні було оголошено вирок.
У соцмережах передноворічний мітинг вже став мемом # РеволюцияОливье.
Сьогодні в Москві дуже холодно - мінус 15. І температура буде знижуватися.
У соцмережах пишуть, що на Манежі 18 поліцейських автобусів, 7-8 рейсових та 10 міських поливалок.
Як повідомляв УНІАН, Замосковорецкий суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному і його братові Олегу у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше».
Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовно і 500 тисяч рублів штрафу.
Олег Навальний засуджений до 3,5 років колонії загального режиму і штрафу в 500 тисяч рублів.
Сьогодні Олег Навальний доставлений до Бутирки, де він перебуватиме до набуття чинності вироку.