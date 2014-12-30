Олега Навального привезли до Бутирки

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на прес-службу столичного управління Федеральної служби виконання покарань.

У свою чергу, начальник Бутирки Сергій Тєлятніков повідомив що, "Олег Навальний надійшов до СІЗО сьогодні після обіду і у відповідності з діючим порядком поміщений у карантинний відділ".

Читайте такожАдвокати братів Навальних оскаржать вироки – BBCНавальному належить пройти медобстеження, з ним поговорять психолог, вихователь і режимний працівник, після чого комісія вирішить, в яку з камер він буде розподілений.

"У нас він буде поки не вступить рішення суду, або поки не буде розглянута апеляційна скарга, а після вступу вироку в законну силу він буде направлений до місця позбавлення волі", - повідомив Тєлятніков.

Нагадаємо, Олексія Навального засудили до 3,5 років умовно, його брата Олега - до 3,5 років ув'язнення.