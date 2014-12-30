Братів Навальних визнано винними
09:13, 30 грудня 2014Світ
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Замосковорецький суд Москви ухвалив вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному і його братові Олегу у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше».
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, Олексій Навальный одержав 3,5 роки умовно і 500 тисяч рублів штрафу.
Олега Навального засуджено до 3,5 років колонії загального режиму і штрафу в 500 тисяч рублів.
Читайте такожРосійська влада заперечує, що фінансує НавальногоНагадаємо, раніше в Facebook було заблоковано сторінку з анонсом акції в підтримку Навального.
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