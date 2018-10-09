Меркель застерегла від ненависті до мігрантів

Мігранти, які прибувають до ФРН, не забезпечуються краще за інших, тому не існує підстав їх ненавидіти, наголошує німецька канцлерка Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) застерегла від ненависті і заздрощів щодо біженців, які прибувають до країни.

"Люди, які сюди прибувають, не забезпечуються краще за тих, хто тут уже живе. І ми нікому нічого не урізали", - заявила канцлерка під час зустрічі з громадськістю в місті Трір на заході Німеччини. Темою зустрічі було майбутнє Європи, пише DW.

Меркель наголосила, що, навпаки, соціальні виплати в Німеччині, зокрема пенсійні виплати, зростають. "Навіть якщо й існують такі занепокоєння, для ненависті немає жодних підстав", - зауважила німецька канцлерка.

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Вона закликала до посилення співпраці європейських країн у галузях економіки та наукових досліджень. "Ми не зробимо великих відкриттів самотужки, якщо ми не об'єднуватимемо наші зусилля з іншими європейськими країнами", - наголосила канцлерка.

Також Меркель застерегла Європу від зростання націоналізму та закликала європейські держави до захисту спільних цінностей. А у питанні міграції, за її словами, Європа повинна виходи із власних інтересів. "Йдеться про те, що ми й надалі чітко показуватимемо наше гуманне обличчя", - сказала Меркель.

Нагадаємо, за даними соцопитування ARD-Deutschlandtren, результати якого були оприлюднені на початку вересня, 50 відсотків німців вважають, що розпочатий з 2015 року прийом та розподіл мігрантів у Німеччині проведено "радше погано або дуже погано".