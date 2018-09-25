Своїми заявами УПЦ МП провокує міжконфесійну ворожнечу в Україні - віце-прем'єр

Віце-прем'єр-міністр зазначає, що українська православна церква Московського патріархату стала на шлях самоізоляції.

Заявою проти перебування представників Константинопольського патріарха в Україні українська православна церква Московського патріархату провокує міжконфесійну ворожнечу.

Таку думку віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко висловив у Twitter.

«Заявою проти перебування представників Константинопольського патріарха в Україні Московський патріархат сам провокує міжконфесійну ворожнечу», - написав Кириленко.

На переконання віце-прем'єр-міністра, "будь-яка церква не може зневажати думки більшості православних України, які підтримують надання томосу". "УПЦ МП стала на шлях самоізоляції", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, УПЦ МП заявила, що вимагає від Константинопольського патріархату відкликати екзархів з України.

Зокрема, священний Синод УПЦ МП на засіданні, яке відбулося 25 вересня в Києво-Печерській Лаврі, висловив своє ставлення щодо призначення Константинопольським патріархатом екзархів до Києва.

Синод ухвалив, що призначення Вселенським патріархатом двох своїх екзархів у Києві у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні є «грубим втручанням у внутрішні справи Української православної церкви і порушенням її канонічної території», та закликав патріарха Константинопольського Варфоломія «припинити втручання у внутрішні справи Української православної церкви та не порушувати її канонічної території».

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Синод ухвалив, що діяльність екзархів Константинопольського патріархату архієпископа Памфілійського Даниїла та єпископа Едмонтонського Іларіона є антиканонічною, порушує міжконфесійний мир в Україні, і вони мають «покинути канонічну територію Української православної церкви». Єпископат УПЦ МП повинен призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату. При цьому синод закликав клір, чернецтво та вірян УПЦ МП посилити свої молитви «за збереження єдності святого православ’я».

Довідка УНІАН. У квітні президент України Петро Порошенко спільно з ієрархами УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви офіційно звернулися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв звернення до розгляду. 27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому той наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві. На початку вересня Вселенський патріархат у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні призначив двох своїх екзархів у Києві, ними стали архієпископ Даниїл Памфілійський та єпископ Іларіон Едмонтонський.