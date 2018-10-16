Стало відомо, який офіційний титул отримає дитина принца Гаррі і Меган Маркл

Майбутня новонароджена дитина принца Гаррі та Меган Маркл не отримає звання принца або принцеси.

Вчора Великобританію і весь світ сколихнула офіційна новина про вагітність Меган Маркл. Її чоловік принц Гаррі хоч і є онуком королеви Єлизавети II і має почесний титул "принца", але його первісток не удостоїться такої можливості.

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Про це повідомляють на сайті Harper’s Bazaar. Згідно з офіційним протоколом та указом короля Георга V в 1917 року, майбутня новонароджена дитина принца Гаррі та Меган Маркл не отримає звання принца або принцеси, тому що такий титул можуть отримати лише рідні діти та внуки королеви Єлизавети II, передає 24tv.ua. Окреме виключення отримав принц Джордж – старший син подружжя принца Вільяма (внук королеви) і Кейт Міддлтон.

Однак у 2012 році, коли герцогиня Кембриджська була вагітна принцом Джорджем, Єлизавета II видала новий патент, у якому заявила, що всі діти її внука принца Вільяма можуть мати почесний титул принца та принцеси. Можливо, Її Величність запровадить нові правила в королівському дворі і дозволить принцу Гаррі дати його первістку шанований титул. В іншому випадку, діти Гаррі та Меган і відповідно правнуки Єлизавети II матимуть титули "леді" або "лорд" з прізвищем Маунтбеттен-Віндзор.

Після народження первістка принца Гаррі та Меган Маркл, він стане сьомим у списку спадкоємців британського престолу. Згідно з офіційним повідомлення Кенсингтонського палацу, первісток Меган і Гаррі має народитися навесні 2019 року.