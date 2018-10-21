На Тайвані зійшов з рейок потяг: 17 загиблих і більше сотні поранених

Всього в поїзді було 366 осіб.

В Ілані, одному з повітів провінції Тайвань Китайської Республіки, зійшов з рейок пасажирський поїзд, щонайменше 17 осіб загинуло.

Читайте такожВ Індії потяг врізався в натовп: понад 50 загиблих (фото, відео)

Як повідомляє ВВС, кількість постраждалих сягнула 137 осіб і продовжує зростати, можуть бути травмованими ще десятки людей.

Інцидент стався приблизно о 16:50 за місцевим часом (08:50 GMT).

На місці події працюють представники медичної, пожежної, рятувальної служб. Постраждалим допомагають на місці і транспортують до медичних установ.

За повідомленнями очевидців, перед тим, як всі вісім вагонів поїзда зійшли з рейок і перекинулися, було чути гучний шум, також спостерігалися дим та іскри.

Високошвидкісний поїзд слідував за маршрутом Тайбей - Тайтунь.

Зазначається, що цей прибережний залізничний маршрут користується популярністю серед туристів, що відвідують острів.