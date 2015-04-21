У Японії поїзд встановив світовий рекорд швидкості

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рекорд був встановлений на експериментальній ділянці шляхів в префектурі Яманасі біля гори Фудзі.

У найближчі тижні японська влада має намір запустити швидкісний перегін між Токіо і містом Нагоя. Як очікується, поїзд буде покривати відстань до 208 кілометрів всього за 40 хвилин.

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Попередній швидкісний рекорд для поїздів був встановлений в Японії 16 квітня: тоді швидкість склала 590 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені планують у 2017 році в Японії почати експеримент COMET, що при успіху допоможе в розгадці таємниці походження Всесвіту і стане по значущості схожим з відкриттям бозона Хіггса.