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У Флориді вертоліт впав на парк трейлерів

08:29, 31 жовтня 2018
Світ
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У США вертоліт впав на парк трейлерів / фото з відкритих джерел

Як.повідомляє телеканал Fox10, інцидент стався в місті Себрінг. Унаслідок аварії загинули пілот і пасажир вертольота.

Також постраждав чоловік, який знаходився на землі.

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Теги: #вертоліт#Флорида