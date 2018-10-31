У Флориді вертоліт впав на парк трейлерів
08:29, 31 жовтня 2018Світ
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Загинули пілот і пасажир вертольота.
У США вертоліт впав на парк трейлерів / фото з відкритих джерел
В американському штаті Флорида вертоліт впав на парк трейлерів, причини аварії поки невідомі.
Як.повідомляє телеканал Fox10, інцидент стався в місті Себрінг. Унаслідок аварії загинули пілот і пасажир вертольота.
Також постраждав чоловік, який знаходився на землі.
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