За прослуховування гімну України біля московського СІЗО активістці загрожує 15 діб

Про це УНІАН повідомив адвокат активістки Олексій Домніков.

«Стаття, за якою хотіли притягти до відповідальності Мальдон, змінювалася тричі – спочатку хотіли скласти протокол за участь в несанкціонованому публічному заході. Катерину утримували у ВВС більш як 7 годин, її доставили до відділення вчора о 8.30, а після обіду, чоловік, який відрекомендувався начальником відділення, повідомив, що вони знайшли компромісне рішення - змінити фабулу, коли Катерина обурювалася тим, що її незаконно утримують, покосився стіл і її доставили до суду з адміністративною справою за обвинуваченням у дрібному хуліганстві», - сказав Домніков. Він підкреслив, що таке обвинувачення «не просто абсурд, а якась клоунада».

Домніков повідомив, що учора увечері Люблінський районний суд Москви переніс розгляд справи на 19 січня, стаття «дрібне хуліганство передбачає до 1 тис. рублів штраф і арешт на 15 діб.

За його словами, суддя дуже уважно вникав у справу, але правоохоронці максимально прагнули уникнути політичного забарвлення цієї антивоєнної акції.

Читайте такожУ Москві поліція затримала людей, що слухали гімн України у своїй машині«Поліцейські замовчують суть справи, щоб не було резонансу, оскільки питання стосується Надії Савченко», - сказав адвокат і додав, що захист готує матеріали щодо невинності Мальдон.

У свою чергу, Мальдон зазначила, що 14 грудня рано вранці четверо активістів проїхали навколо СІЗО-6, де утримують Савченко, на автомобілі і за допомогою звукопідсилювальної апаратури, транслювали гімн України.

За її словами, з допомогою гімну України активісти хотіли підтримати Савченко, оскільки інші способи на даний момент недоступні.

«У героїчної жінки України зараз 33-а доба голодовки, терпіти це все мовчки неможливо, ми хотіли, щоб вона почула звуки українського гімну.... Раптом маски шоу, гоп-стоп, вилітає ЗМОП осібк 15, руки на машину, таке враження, неначе ми пограбували ощадбанк на трильйон або неначе банду колумбійських баронів беруть. За що? За те, що музику послухали?», – сказала Мальдон.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 р. Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко, і залишив її під вартою. Її утримують у московському СІЗО.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було вибрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації і міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її до ПАРЄ.