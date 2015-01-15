На Манежну площу в Москві прийшли кількасот поліцейських і "тітушок" та один опозиціонер

Як передає кореспондент УНІАН, Манежна площа повністю обгороджена металевою огорожею, чергують посилені наряди поліції, а також прибули автозаки.

Крім цього, на площі перебуває кілька сотень в основному молодих людей, у яких на руках прикріплені оранжево-чорні стрічки.

Як відзначають учасники так званого «Антимайдану», вони прибули на Манежну площу, щоб охороняти громадський порядок.

Читайте такожРосійська поліція затримала НавальногоВодночас, опозиційна акція протесту була запланована на 15 січня - день, коли планувався суд над братами Навальними, проте судове засідання відбулося 30 грудня минулого року і опозиціонера Олега Навального засудили до трьох років умовно, а його брата - до трьох років колонії.

Сам Навальний напередодні закликав росіян не виходити сьогодні на площу і готуватися до нової акції, яку планують провести за місяць.

На даний момент ситуація на Манежній площі спокійна, на місці працює безліч журналістів.

Окрім цього, можна побачити тільки одну людину з опозиційним плакатом, на якому написано: «Олег! (Навальний — УНІАН). ГеБне отомсти!».