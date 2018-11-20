У Каталонії потяг зійшов з рейок: постраждали понад 40 осіб

У потязі, в якому перекинулися два з шести вагонів, перебував 131 пасажир.

В іспанському муніципалітеті Бакарісас, який знаходиться в складі Каталонії, зійшов з рейок потяг, внаслідок чого постраждали щонайменше 44 особи.

Про це в Twitter повідомило головне управління цивільної оборони Каталонії.

Поїзд, який прямував з каталонського міста Манреса в Сан-Вісанс-де-Кальдерс, зійшов з рейок у муніципалітеті Бакарісас у 06:15 за місцевим часом. Перекинулися два з шести вагонів.

За даними управління, загинув один чоловік, 41 людина отримала легкі травми і ще троє більш серйозні. Спочатку повідомлялося, що в поїзді знаходилися 150 осіб, але пізніше стало відомо про 131 пасажира.

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На місці працюють 11 машин швидкої допомоги та 14 пожежних команд.

За даними залізничної компанії Rodalies, причиною інциденту міг стати зсув. Рух поїздів на даному напрямку тимчасово призупинено, а за пасажирами вже направили автобус.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Ілані, одному з повітів провінції Тайвань Китайської Республіки, зійшов з рейок пасажирський поїзд, щонайменше 17 людей загинули.