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США і низка арабських країн можуть створити близькосхідний аналог НАТО

06:16, 10 грудня 2018
Світ
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Адель аль-Джубейр / REUTERS

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту Ради співробітництва країн Перської затоки в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, передає dw.com.

"Робота триває, і обидві сторони хочуть, щоб це відбулося", - сказав аль-Джубейр, додавши, що обговорюється створення Близькосхідного стратегічного альянсу (MESA, Middle East Strategic Alliance).

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За словами саудівського міністра, в альянс можуть увійти також Єгипет і Йорданія.

"Мета полягає в тому, щоб досягти домовленостей у галузі безпеки на Близькому Сході, які можуть захистити регіон від зовнішньої агресії і зміцнити відносини між США і країнами регіону", - повідомив аль-Джубейр.

Крім цього, в неділю в Держдепартаменті США закликали країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA. У деяких ЗМІ з'являлися вказівки на те, що новий альянс буде схожий на НАТО.

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Теги: #США#Близький Схід#Саудівська Аравія#альянс