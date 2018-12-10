США і низка арабських країн можуть створити близькосхідний аналог НАТО

У Держдепартаменті США закликали країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA.

Низка арабських країн веде переговори із США про нову угоду щодо безпеки для захисту Близького Сходу від "зовнішньої агресії".

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту Ради співробітництва країн Перської затоки в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, передає dw.com.

"Робота триває, і обидві сторони хочуть, щоб це відбулося", - сказав аль-Джубейр, додавши, що обговорюється створення Близькосхідного стратегічного альянсу (MESA, Middle East Strategic Alliance).

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За словами саудівського міністра, в альянс можуть увійти також Єгипет і Йорданія.

"Мета полягає в тому, щоб досягти домовленостей у галузі безпеки на Близькому Сході, які можуть захистити регіон від зовнішньої агресії і зміцнити відносини між США і країнами регіону", - повідомив аль-Джубейр.

Крім цього, в неділю в Держдепартаменті США закликали країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA. У деяких ЗМІ з'являлися вказівки на те, що новий альянс буде схожий на НАТО.