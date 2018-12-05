Представник Північноатлантичного альянсу очікує, що всі процедури, передбачені угодою між Македонією та Грецією щодо перейменування країни, можуть бути завершені в середині січня 2019 року.

У НАТО припускають, що Македонія може стати членом Альянсу навесні 2020 року, якщо імплементує угоду з Грецією про перейменування країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це офіційний представник організації повідомив у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

За його словами, усі країни НАТО підтримують реалізацію угоду між Скоп’є та Афінами, щоб Македонія могла стати членом Альянсу.

Представник НАТО очікує, що всі процедури, передбачені угодою між Македонією та Грецією, можуть бути завершені в середині січня 2019 року.

Він зазначив, що після цього НАТО зможе підписати протокол про приєднання Македонії до Альянсу, і всі 29 парламентів країн-членів мають його ратифікувати.

Представник Альянсу припустив, що ратифікація документа триватиме близько року.

«Виходячи з досвіду, на це необхідно близько 12-14 місяців. При цьому, якщо припустити, що протокол буде підписано у лютому, то Македонія може стати членом НАТО навесні 2020 року», - заявив представник Альянсу.

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Довідка УНІАН. Суперечка між Скоп’є та Афінами почалась у 1991 році, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія. Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її однойменного регіону.

Через протести Греції Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія. Також через цей конфлікт Греція блокувала вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Після 27-річної суперечки, 12 червня 2018 року, прем'єр-міністр Республіки Македонія Зоран Заєв і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас досягли угоди про перейменування Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.

30 вересня більшість громадян на референдумі проголосували за схвалення угоди з Грецією.

19 жовтня парламент Македонії схвалив пропозиції уряду про початок внесення змін до Конституції щодо зміни назви країни на Північну Македонію.

На початку грудня парламент Македонії після вето президента повторно схвалив у першому читанні поправку до Конституції в розділі щодо перейменування країни.