Сценарист «Гри престолів» пообіцяв продовження

Мартін нагадав шанувальникам про вихід останнього сезону серіалу.

Американський письменник і сценарист Джордж Мартін пообіцяв завершити свою серію книг «Пісня Льоду і Полум'я», яка лягла в основу серіалу «Гра престолів».

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Про це він написав у своєму блозі. Мартін нагадав шанувальникам про вихід останнього сезону серіалу, а також розповів, що для його пріквела під неофіційною назвою «Довга ніч» в даний час йде підбір акторів.

«Я повернувся в свою фортецю самотності і повернувся в Вестерос. Ви побачите її не завтра і не наступного тижня, але ви отримаєте фінал «Пісні Льоду і Полум'я»», — написав Мартін.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явився довгоочікуваний тизер фінального сезону "Гри престолів".