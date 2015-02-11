Паралельно із зустріччю в "нормандському форматі" у Мінську тривають переговори контактної групи

Учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України відновили переговори після оголошеної напередодні перерви в Мінську, передає кореспондент. ТАСС з місця подій.

У переговорах беруть участь: представники бойовиків "ДНР" та "ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего, екс-президент України Леонід Кучма, спеціальний представник голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол РФ у Києві Михайло Зурабов, який виступає посередником на переговорах групи.

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Зустріч проходить у комплексі "Діпсервис хол" в центрі білоруської столиці.

Напередодні в ході переговорів групи бойовики передали українській стороні свої пропозиції щодо врегулювання ситуації на сході України. Після цього було оголошено перерву у зустрічі групи.