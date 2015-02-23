В результаті аварії порома в Бангладеш загинули 65 людей

Число загиблих в результаті аварії порома в Бангладеш досягло 65 осіб і буде продовжувати рости.

Про це заявив в понеділок журналістам представник поліції округу Маникгандж Ракибуз Заман, повідомила газета Daily star.

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За даними офіцера, 65 тел доставлені на берег. Близько 30 з них, в тому числі 8 дітей, вже пізнані та передані родичам.

За попередніми оцінками, на борту двопалубного порома "Мустафа" перебувало 200 пасажирів, в смертельній пастці в його приміщеннях могли виявитися приблизно 90-100 чоловік.

Щонайменше 41 пасажир вважається зниклим безвісти, були врятовані 60 осіб, пише ТАСС.

На світанку до місця трагедії підійшло рятувальне судно "Рустам", оснащене спеціальною технікою, в тому числі, електричними лебідками-підйомниками, яке відбуксувало затонулий пором ближче до берега. В даний час йде обстеження всіх приміщень.

Влада стверджує, що навести точні дані про кількість загиблих і зниклих безвісти поки практично неможливо, так як власник порома не вів реєстрацію проданих квитків.

Суховантаж "Наргіз-1", зіткнення з яким стало причиною аварії пасажирського судна, затриманий. Його капітан і два члена команди заарештовані за звинуваченням у порушенні правил керування судном, що призвело до загибелі людей.