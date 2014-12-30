BBC: Серед врятованих з порома - четверо українців

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на МЗС України.

У вівторок до списку з десяти загиблих додалося ще двоє албанських моряків, які працювали на буксирі, що тягнув згорілий пором Norman Atlantic.

В Італії повідомляють, що не знають точної кількості людей, яких досі не знайшли після пожежі на поромі біля острова Керкіра, що почалася в неділю.

Евакуацію пасажирів судна, яке йшло нічним рейсом з Греції до Італії, вже завершили.

Серед врятованих було четверо, а не двоє українців, як повідомляли спочатку, сказав речник МЗС Євген Перебийніс з посиланням на посольство України в Греції.

Читайте такожВ результаті пожежі на Norman Atlantic 38 осіб зникли безвістиМатір і доньку успішно евакуювали, після чого вони потрапили в різні країни: донька – в Італію, а мати – в Грецію. Однак у понеділок вони мали зустрітися в Греції.

Серед пасажирів, за даними МЗС, було ще двоє чоловіків з України, яких спочатку помилково ідентифікували як громадян Росії.

"Вони також успішно евакуйовані і зараз перебувають на території Італії", - додав Перебийніс.

Як повідомлялося, 28 грудня пором, на борту якого перебували 478 осіб, охопив вогонь біля грецького острова Корфу. Пором слідував з грецького порту Патри до італійського міста Анкона. Досі невідомо, що спричинило пожежу.

Понад 230 пасажирів і 34 члени екіпажу були з Греції. На судні також були громадяни Італії. Туреччини, Албанії, Німеччини, Британії та кількох інших країн.