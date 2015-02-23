Німецьким лікарям дозволили відвідати льотчицю Савченко

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що надзвичайно стурбоване станом здоров'я Савченко. За повідомленнями, з початку голодування вона схудла вже на 17 кг, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Берлін також висловив невдоволення виконанням режиму припинення вогню на сході України. Як українська сторона, так і сепаратисти заявляють про продовження обстрілу.

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У Берліні закликали Москву використовувати весь свій вплив на сепаратистів для встановлення перемир'я.

Росія раніше послідовно заперечувала свою причетність до конфлікту в Донбасі і підтримці сепаратистів.