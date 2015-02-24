Сікорський отримав листа з погрозами, у його офісі проводять обшук

Маршалок Сейму (спікер парламенту - ред.) Польщі Радослав Сікорський отримав листа з погрозами, у його офісі проводиться обшук, повідомляє Європейська правда із посиланням на польський телеканал TVN24.

Листа з погрозами отримав як сам Сікорський, так і працівники його офісу.

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Зміст листа був такий: "Через добу Сікорський помре, його вб'ють. Бомба вибухне опівдні 24.02.2015 року".

Автори погроз наголошують, що хтось "має померти для того, щоб з'явилася нова вільна Польща".

Закінчується лист словами католицької молитви.

В офісі Сікорського у Бидгощі шукають вибухівку.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку Сікорського, відкладати поставки зброї Україні недоцільно.