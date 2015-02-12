Сікорський: відкладати поставки зброї Україні недоцільно

Таку заяву зробив спікер Сейму Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю Gazeta Wyborcza. "Це мені нагадує дискусію про озброєння боснійців на початку 90-х років - якщо допоможемо жертвам, буде ще гірше. Дискусії тривали 2 роки, загинуло 200 тис. осіб, і тільки тоді США почали діяти", - сказав він, у відповідь на думки деяких політиків, що постачання зброї українцям може викликати ще більшу агресію Росії.

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Радослав Сікорський зазначив, що рішення про надання українцям зброї може прийняти президент США Барак Обама. "У мене склалося враження, що в Конгресі, як серед республіканців, так і демократів, зростає кількість прихильників поставок зброї Україні. Але адміністрація розділена в цьому питанні", - зазначив він.

Крім цього, на думку спікера польського Сейму, "зараз потрібно переконати Путіна, що поділ України буде для нього занадто дорого коштувати".

Радослав Сікорський зазначив, що Володимир Путін намагається вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом, зазначивши, що без підтримки Росії він би вже завершився. "Якщо б не поставки зброї і амуніції, якби не російські найманці, цей конфлікт вже вигорів. А так Україна втрачає чергові шматки своєї території", - сказав колишній дипломат.

Також він висловив думку, що майбутнє окупованого Росією Криму повинні спільно вирішити українська і російська влада. "Майбутнє Криму - це справа, яку повинні між собою врегулювати Україна і Росія. Якщо б, наприклад, Київ і Москва домовилися про проведення чесного референдуму, то можна було б це підтримати. Але це має бути рішення України", - сказав він.

Радослав Сікорський також вважає, що українцям не варто розраховувати на повернення Криму до складу України, поки президентом Росії залишається Володимир Путін. "Але це не означає, що (Росія) не повинна платити ціну за незаконну анексію. Ціною є санкції", - сказав польський політик.