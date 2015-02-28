ЄС сподівається на швидке і прозоре розслідування вбивства Нємцова - Могеріні

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні очікує від російської влади швидкого і прозорого розслідування вбивства Бориса Нємцова.

Про це йдеться в її заяві, розміщеній на сайті Єврокомісії, передає «Європейська правда».

"Я з обуренням і глибокою гіркотою дізналася про жорстоке вбивство Бориса Нємцова", - заявила Могерини. За її словами, "Нємцов був прихильником сучасної, процвітаючої і демократичної Російської Федерації, відкритої до світу".

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У заяві наголошується, що Нємцов - один із лідерів російської ліберальної опозиції, "був убитий прямо перед маніфестацією проти наслідків економічної кризи і конфлікту в Україні, яку він організовував на 1 березня".

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"ЄС очікує, що російська влада проведе повноцінне, швидке і прозоре розслідування цього вбивства, швидко віддавши винних суду", - зазначила Могеріні, висловивши співчуття друзям і близьким загиблого.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 лютого, близько опівночі в центрі Москви був застрелений російський опозиційний політик Борис Нємцов.