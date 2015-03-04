ЄС зажадав від Росії звільнити викраденого офіцера спецслужби Естонії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Минуло шість місяців з часу викрадення спецслужбами Росії на території Естонії офіцера Естона Кохвера з порушенням міжнародного права. Як і раніше, він незаконно утримується у в’язниці Лефортово в Москві. Кохверу не була надана адекватна юридична допомога, він був позбавлений права справедливого судового розгляду і йому було наказано пройти необґрунтоване психіатричне обстеження, результати якого залишаються невідомими», – заявили сьогодні у Європейській службі зовнішніх дій.

«Незважаючи на неодноразові прохання, російська влада не спромоглася вирішити цю проблему, тож ЄС закликає до негайного звільнення Кохвера і його безпечного повернення до Естонії», – додають у відомстві.

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Генеральний директор естонського Агентства внутрішньої безпеки Арнольд Сінсалу раніше заявляв, що під час незаконного викрадення офіцера спецслужби Естонії було застосовано насильство, було порушено кримінальну справу за звинуваченням у викраденні та незаконному перетині державного кордону.

Москва заявляє, що Естон Кохвер був затриманий на російській території. Російська сторона заявляє, що Естон Кохвер був затриманий на території Псковської області Росії в момент, коли здійснював «агентурну операцію».