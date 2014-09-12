ЄС вимагає від Росії звільнити естонського силовика - BBC

Європейський союз висловив занепокоєння у зв'язку з "викраденням" російськими спецслужбами Естона Кохвера, працівника поліції безпеки Естонії, повідомляє BBC Україна.

У Росії Кохверу пред’явили звинувачення в шпигунстві.

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Євросоюз закликав Росію негайно відпустити пана Кохвера. В офіційній заяві представника голови дипломатії ЄС Кетрін Ештон дії російської сторони названі протиправними і такими, що порушують принцип недоторканності кордонів.

Повідомляється, що представництво ЄС в Москві "знаходиться в контакті з російською владою та вимагає швидкого вирішення цього питання".

5 вересня естонська влада заявила, що на кордоні з Псковської областю Росії, поблизу прикордонного пункту Лухамаа, був викрадений працівник поліції безпеки Естон Кохвер

Поліцейський, як сказано в заяві, брав участь в операції з запобігання злочину на кордоні.

Значиться, що невідомі, застосувавши до нього фізичну силу і погрожуючи зброєю, вивезли його до Росії.

Російський посол в Таллінні був викликаний в МЗС Естонії з цього приводу.

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Згодом ФСБ Росії заявила, що поліцейського затримали в Псковській області при проведенні агентурної операції. При цьому, значилось, що у нього вилучили пістолет "Таурус" з патронами, 5 тисяч євро, спецтехніку для прихованого аудіозапису, а також матеріали, які мають "характер розвідувального завдання".

За оцінкою російської спецслужби, таким чином, була припинена агентурна операція департаменту поліції безпеки МВС Естонії.

Лефортовський суд Москви 6 вересня санкціонував арешт пана Кохвера на два місяці

Слідство звинувачує пана Кохвера в шпигунстві.