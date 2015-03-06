Бойовики Ісламської держави стратили 11 своїх командирів
17:34, 06 березня 2015Світ
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Терористи радикальної організації Ісламська держава в Іраку стратили 11 своїх командирів, звинувативши їх у зраді.
REUTERS
Причиною їхніх підозр стала втеча 150 ісламістів із міста Тікріт після початку наступальної операції урядових військ, повідомляє Новое время із посиланням на агентство Fars.
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