Бойовики Ісламської держави стратили 11 своїх командирів

Терористи радикальної організації Ісламська держава в Іраку стратили 11 своїх командирів, звинувативши їх у зраді.

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