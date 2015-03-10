Псакі: фільм про анексію Криму засвідчує "брехливий підхід" Кремля до подій в Україні

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі, передає радіо "Свобода". "Те, що ми побачили, узгоджується з брехливим підходом, який ми вже бачили, коли Росія заперечує втручання на сході Україні", - відзначила Джен Псакі і додала, що США і міжнародна спільнота разом працюють на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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9 березня телеканал "Россия 1" показав фрагмент документального фільму "Крим. Шлях на Батьківщину". У ньому президент Росії Володимир Путін розповідає про те, як ухвалювалося рішення про анексію.

У березні 2014 року президент Росії Володимир Путін заперечував, що його країна ввела війська на територію Кримського півострова України. За його словами, безпеку так званого "референдуму про приєднання" Криму до Росії гарантували сили місцевої "самооборони".