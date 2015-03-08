Путін зізнався, що сепаратистський переворот і псевдореферендум в Криму були сплановані Кремлем

"Я запросив в Кремль керівників наших спеціальних служб, міністерства оборони, поставив перед ними завдання врятувати життя президента України (Януковича - ред.), його просто знищили б", - заявив Володимир Путін в анонсі фільму телеканалу "Росія-1" "Крим. Шлях на Батьківщину".

Читайте такожОбама вважає імпровізацією анексію Криму Путіним"Там були поставлені великокаліберні кулемети, щоб довго не балакати. Ми приготувалися виймати його прямо з Донецька по суші, з моря та з повітря. Це була ніч з 22 на 23 ми закінчили близько сьомої годин ранку. І, прощаючись, я всім моїм колегам сказав: ми змушені почати роботу щодо повернення Криму до складу Росії", - зазначив президент Росії.