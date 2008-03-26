Буш прийняв запрошення Путіна до Росії

Президент США Джордж Буш у квітні має намір відвідати Росію і зустрітися в Сочі з Володимиром Путіним. Як повідомив Буш у середу, ініціатива зустрічі походила від російського президента.

За словами Буша, на майбутній зустрічі глави США і Росії обговорюватимуть "стратегічну угоду" щодо розміщення елементів американської ПРО в Східній Європі. Президент США додав, що з оптимізмом оцінює шанси досягти домовленості з РФ з питання ПРО, повідомляє AFP.

Російська сторона, своєю чергою, вже висловила задоволення тим, що Буш погодився прийняти пропозицію Путіна і приїхатидов Сочі. Помічник президента Росії пояснив, що лідери двох країн обговорять не тільки ПРО, але й ширше коло питань.

Остаточна дата візиту президента США до Росії поки що не уточнена.