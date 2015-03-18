Більшість громадян Німеччини негативно ставляться до Путіна

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Allensbach, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Про своє прихильне ставлення до російського президента заявило лише 8% респондентів. У той час, як в 2001 році "хорошої думки про Путіна" були 43% громадян Німеччини.

Крім того, як свідчать результати опитування, 55% німців покладають на Росію відповідальність за конфлікт на Донбасі.

Разом з тим 34% опитаних вважає основним винуватцем у появі проросійських сепаратистів, 20% - Україну, 17% - США і ще 6% - Європейський союз.

Що стосується санкцій, то в цілому 58% виступають за те, щоб вони були збережені. Разом з тим 19% респондентів виступили за посилення санкцій. Пом'якшити ж обмежувальні заходи проти Росії згодні 21% німців.

Раніше повідомлялося, що 81% німців не довіряє Росії.