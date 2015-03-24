Польща заявила про бажання розмістити війська США на своїй території

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в ефірі TVN24.

"Ми стараємося цього добитися, про це говоримо", - сказав Сємоняк і додав, що польська влада готується до того, аби така присутність стала можливою.

За словами міністра, Польща велику увагу приділяє міжнародним навчанням на своїй території. "Поки дуже велику увагу приділяємо цій ротаційній присутності. Сподіваюсь, що цього року близько 10 тис. військових союзницьких сил будуть тренуватися у Польщі", - сказав Сємоняк.

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"Ми звикнемо до вигляду американських союзників, які будуть їздити Польщею", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня до Польщі в'їхала перша колона американських військових, які повертаються з навчань у країнах Балтії на базу в Німеччині.

Міністерство оборони Польщі назвало перекидання колони через територію Польщі та Чехії своєрідним навчанням, яке дозволить перевірити вміння здійснювати такі довгі марші - 1800 км - на військовій техніці.