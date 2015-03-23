До Польщі заїхала колона американської бронетехніки

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польського міністерства оборони, за на найближчі пару днів Польщею проїдуть 9 колон військового транспорту з 90 бронетранспортерами Stryker та автомобілями підтримки.

Читайте такожПольща почала перевірку бойової готовності військового запасу

"Навчання у Польщі стануть нагодою для демонстрації вірогідності союзників, перевірки лідерських якостей та здатності в маневруванні, а саме подолання довгих, нерідко кілька денних транскордонних виїздів на невідомих трасах", - відзначає прес-служба відомства.

Крім цього, під час переїзду Польщею та пізніше Чехією американські військові зможуть зустрітися з місцевими мешканцями.

"Для багатьох американських солдатів - це перше такого типу завдання в їх кар'єрі. Операцію назвали „Dragoon Ride” та нею керуватимуть із об'єднаного багатонаціонального навчального центру у німецького Grafenwoehr", - відзначила прес-служба.

Військові в рамках цієї операції мають проїхати 1800 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у березні міністр оборони Польщі заявив, що у цьому році відбудеться рекордні за свої масштабами військові міжнародні навчання в країні, котрі будуть ще мастштабнішими, ніж у 2014 році, коли був зафіксований попередній рекорд.

Польща активізувала військові навчання в країні в рамках НАТО через агресію Росії проти України. Низка експертів заявляють, що Польща може стати однією із цілей наступного етапу російської агресії.