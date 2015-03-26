На американський штат Оклахома налетів торнадо, є жертви (фото, відео)
У місті Тулса загинула як мінімум одна людина, ще як мінімум дев'ять жителів міста - поранені.
Точної цифри постраждалих на даний момент немає, повідомляє ZN.UA з посиланням на агентство AP.
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У регіоні пошкоджені численні будівлі, зірвані дахи будинків, дороги засипані сміттям. Десятки тисяч людей залишилися без світла.
Департамент з надзвичайних ситуацій штату Оклахома повідомив, що госпіталізовані дев'ять осіб.
The ride in from jobsite. Moore , Ok. With the crew Shelby and Alex.Posted by Dean Mitchell on 25 Березень 2015 р.
Торнадо бачили і в інших районах Оклахоми, а також в штаті Арканзас.
Нагадаємо, в минулому році кілька торнадо обрушилися на штат Міссісіпі. Тоді загинули 16 людей, а влада США ввела в штаті режим НС. В результаті торнадо були сильно пошкоджені або зруйновані близько 200 будинків.