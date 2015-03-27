Столтенберг: НАТО не просувається на схід, це схід хоче в НАТО
НАТО не просувається на схід самостійно, це країни на східних кордонах альянсу хочуть вступити в НАТО і до Європейського союзу. Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг в інтерв'ю канадському журналу Maclean's.
"Це абсолютно невірна заява. Незалежні країни постукали в двері і запросили членство. НАТО жодним чином не просувається на схід - це схід хоче вступити в НАТО та/або в Європейський союз", - заявив Столтенберг, коментуючи висловлювання про розширення території Євросоюзу і скорочення території, підконтрольної Росії, повідомляє РИА Новости.
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За його словами, "право на рішення є суверенним для кожної країни". "Ідея про те, що те, що втрачено для Росії, набуто Європейським союзом, невірна", - вважає генсек НАТО.
"Нікого не примушували бути членом Європейського союзу або НАТО, всі, хто вступив в Європейський союз і НАТО, вступили за своєю власною вільною демократичною волею", - сказав Столтенберг.