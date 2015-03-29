Глава МЗС Саудівської Аравії заявив, що Росія є частиною сирійської трагедії

Міністр іноземних справ Саудівської Аравії принц Сауд аль-Фейсал розкритикував заклик президента Володимира Путіна вирішити конфлікт в Ємені «без зовнішнього втручання». Про це в неділю, 29 березня, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Лист Путіна до лідерів арабських держав, в якому глава російської держави закликає вирішити конфлікт «мирними методами, без зовнішнього втручання», було зачитано на саміті Ліги арабських держав у Єгипті.

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Після цього аль-Фейсал сказав, що Путін «говорить про проблеми на Близькому Сході так, ніби Росія не впливає на ці проблеми». Він зазначив, що російська влада «говорить про трагедії в Сирії, у той час як сама є частиною цих трагедій, озброюючи сирійський режим для боротьби з власним народом». Глава МЗС Саудівської Аравії сподівається, що Путін змінить лінію поведінки.

Саудівська Аравія 26 березня заявила про початок військової операції в Ємені проти шиїтської організації хуситів. Вони захопили контроль над ВПС Ємену і змусили втікати президента країни, суніта Абд Раббо Мансура Хаді.