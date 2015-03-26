США підтримали авіаудари Саудівської Аравії по Ємену. Іран вимагає їх припинити

Як повідомляє радіо "Свобода", неназваний високопосадовець із Держдепартаменту США заявив, що Джон Керрі у телефонній розмові з міністрами закордонних справ країн Перської затоки висловив підтримку цієї операції з боку США, зокрема через "обмін розвідувальною інформацією, адресну допомогу і консультаційне й матеріально-технічне забезпечення для ударів по цілях повстанців".



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Ліга арабських держав також заявила про свою беззастережну підтримку дій Ер-Ріяда.

Між тим, Іран вимагає негайного припинення військової операції Саудівської Аравії в Ємені проти повстанців, передає Бі-бі-сі. Міністр закордонних справ Ірану назвав авіаудари по позиціях повстанців небезпечним кроком, який тільки ще більше ускладнить ситуацію в Ємені.

Саудівська Аравія в координації з коаліцією країн-сусідів по регіону почала наносити повітряні удари по об’єктах на території Ємену, які перебувають під контролем повстанців, "щоб захистити законний уряд" президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

Підтримувані Іраном повстанці останнім часом активізували наступ, змусивши президента Абд-Раббу Мансура Хаді втекти зі столиці Ємену Сани.

До коаліції під керівництвом Саудівської Аравії входять кілька країн Перської затоки, а також Єгипет, Йорданія, Марокко і Судан. Пакистан заявив, що розглядає пропозицію з приводу участі в операції.