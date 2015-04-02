Рятувальники припинили пошуки моряків, які вижили в катастрофі траулера "Далекий Схід", до ранку

Про це повідомив керівник координаційно-рятувального підцентру Росморрічфлоту Артур Рец, передає ТАСС.

"Через настання темного часу доби капітаном-координатором з судна "Чумацький шлях", що знаходиться в зоні лиха, прийнято рішення призупинити активні пошуки загиблих і тих членів екіпажу БАТМ "Далекий Схід", що вижили, - сказав Рец.

Він підкреслив, це не означає, що пошуки будуть згорнуті зовсім. Під час стоянки суден вночі акваторія також буде проглядатися.

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"Активні пошуки продовжаться о 7:00 місцевого часу 3 квітня", - додав співрозмовник агентства.

Зараз в районі катастрофи траулера знаходяться 26 суден різного типу. Триває евакуація на судно "Андромеда" тих, що вижили, і тіл загиблих.

Великий автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув рано вранці 2 квітня. Відповідно до суднової ролі, на борту БАТМа «Далекий Схід» було 132 особи.