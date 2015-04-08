Великобританія почала сканувати паспорта при виїзді

Імміграційна влада буде реєструвати дані всіх пасажирів, що виїжджають за кордон, крім Ірландії, морським, залізничним та авіатранспортом, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Найбільші зміни відчують пасажири поромів або поїздів Eurostar, що рухаються по тунелю під Ла-Маншем.

Авіапасажири, як повідомляється, особливих змін не відчують, оскільки завдання збору паспортних даних покладено на співробітників авіакомпаній, які оформляють реєстрацію та посадку в літак. До того ж, всі авіакомпанії, що літають в Великобританію, заздалегідь збирають паспортні дані пасажирів за єдиним зразком.

Як згадують в уряді, перевірки документів при виїзді з країни практикувалися до 1998 року, але досить "безсистемно", після чого від них повністю відмовилися.

Відновлення перевірок пояснюють необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією. При цьому дані будуть збиратися працівниками авіакомпаній, залізничних та поромних операторів, з тим щоб звести можливі ускладнення до мінімуму.

З цією ж метою в перший місяць співробітники транспортних компаній будуть сканувати лише 25% документів, у другий місяць - 50% і лише з червня - документи всіх пасажирів.