Бостонському терористу Царнаєву загрожує смертна кара

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

Зокрема, Царнаєв визнаний винним у змові щодо застосування зброї масового ураження, в тому, що володів і використовував знаряддя теракту, в тому, що він винен в загибелі всіх трьох жертв теракту і поліцейського офіцера, який загинув у перестрілці з братами Царнаєвими, в організації вибуху в громадському місці, що спричинило смерть людей.

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Відзначається, що в цілому щодо Царнаєва висунуті 30 звинувачень.

Захист будував свою стратегію на тому, що Царнаєв нібито перебував повністю під впливом свого старшого брата Тамерлана, який був убитий в перестрілці з поліцією через кілька днів після теракту в квітні 2013 року.

Відзначимо, що в 2013 році Джохар Царнаєв не визнав свою провину за всіма звинуваченнями, які стосуються справи про вибух бомби на Бостонському марафоні.

Нагадаємо, в квітні 2013 року 3 людини, в тому числі восьмирічний хлопчик, загинули під час вибуху двох вибухових пристроїв на Бостонському марафоні. Вони були зроблені зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами і шарикопідшипниками. В результаті теракту понад 260 людей отримали поранення, багато хто з них позбулися кінцівок.