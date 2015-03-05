Стало відомо, хто спланував теракт під час Бостонського марафону

Про це повідомляє lenta.ru із посиланням на Reuters.

За словами адвоката Джудіт Кларк, брат обвинуваченого Тамерлан спланував теракт і залучив до його здійснення Джохара.

"Тамерлан перейнявся радикальними ідеями. Джохар пішов за ним", - сказала захисник.

Помічник прокурора Вільям Уайнреб заявив, що брати Царнаєви хотіли покарати США за військові дії в країнах, населених переважно мусульманами.

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"Джохар вірив, що він солдат у священній війні проти американців", - сказав Уайнреб.

Сам підсудний не згоден з усіма 30 пунктами висунутих проти нього звинувачень.

Це перше засідання по справі Царнаєва. Суд проходить у Бостоні.

В результаті теракту на Бостонському марафоні 15 квітня 2013 року загинули 3 людини, більше 250 отримали поранення.

В організації вибухів звинуватили братів Царнаєвих - уродженців Чечні, які перебралися в США близько 10 років тому. Один з них, Тамерлан, при затриманні був смертельно поранений.