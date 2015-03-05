Стало відомо, хто спланував теракт під час Бостонського марафону
Захист Джохара Царнаєва на першому засіданні суду визнав його причетність до організації вибуху на Бостонському марафоні.
Про це повідомляє lenta.ru із посиланням на Reuters.
За словами адвоката Джудіт Кларк, брат обвинуваченого Тамерлан спланував теракт і залучив до його здійснення Джохара.
"Тамерлан перейнявся радикальними ідеями. Джохар пішов за ним", - сказала захисник.
Помічник прокурора Вільям Уайнреб заявив, що брати Царнаєви хотіли покарати США за військові дії в країнах, населених переважно мусульманами.
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"Джохар вірив, що він солдат у священній війні проти американців", - сказав Уайнреб.
Сам підсудний не згоден з усіма 30 пунктами висунутих проти нього звинувачень.
Це перше засідання по справі Царнаєва. Суд проходить у Бостоні.
В результаті теракту на Бостонському марафоні 15 квітня 2013 року загинули 3 людини, більше 250 отримали поранення.
В організації вибухів звинуватили братів Царнаєвих - уродженців Чечні, які перебралися в США близько 10 років тому. Один з них, Тамерлан, при затриманні був смертельно поранений.