Влада Німеччини викупить сотню старих танків "Леопард 2"

Німецька влада оголосила, що викупить сотню танків "Леопард 2", які були продані підприємствам оборонної промисловості через різке скорочення витрат на оборону після закінчення холодної війни, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Танки ціною 23 млн доларів будуть модернізовані та заново введені в експлуатацію.

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Крок розглядається як реакція на зростаючу напруженість між НАТО та Росією через кризу в Україні.

Під час холодної війни Західна Німеччина володіла трьома з половиною тисячами танків, проте зараз в експлуатації залишаються лише 225.