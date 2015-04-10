Влада Німеччини викупить сотню старих танків "Леопард 2"
21:01, 10 квітня 2015Світ
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Танки ціною 23 млн доларів будуть модернізовані та заново введені в експлуатацію.
REUTERS
Німецька влада оголосила, що викупить сотню танків "Леопард 2", які були продані підприємствам оборонної промисловості через різке скорочення витрат на оборону після закінчення холодної війни, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Танки ціною 23 млн доларів будуть модернізовані та заново введені в експлуатацію.
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Крок розглядається як реакція на зростаючу напруженість між НАТО та Росією через кризу в Україні.
Під час холодної війни Західна Німеччина володіла трьома з половиною тисячами танків, проте зараз в експлуатації залишаються лише 225.
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