Читачі Time вважають Путіна і корейську поп-співачку однаково впливовими

Водночас російські інформагентства повідомили, що перше місце у голосуванні дісталося саме Путіну, причому його "суперниця" не згадується майже взагалі, передає Українська правда.

Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі "не стежили за голосуванням…, за підсумками якого Путін випередив усіх світових лідерів у рейтингу найвпливовіших людей", повідомляє "Говорит Москва".

За підсумками рейтингу, Путін та CL з відривом у 4% голосів випередили співачок Lady Gaga, Rihanna та Beyonce, а також Далай Ламу, який посів 7 місце.

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Також в аутсайдерах опинилися Папа Римський Франциск (1,5%), президент США Барак Обама та його дружина Мішель (1,4 та 1,2% голосів відповідно), а також засновник Facebook Марк Цукерберг, який набрав лише 0,9% голосів.

Серед кандидатів на найвливовішу персону були й канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Сирії Башар Асад та лідер КНДР Кім Чен Ин.

Голосування читачів завершилося о 23:59 10 квітня. Офіційні підсумки оголосять 13 квітня, список за версією редакції буде оголошено 16 квітня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін і лідер ІД стали найвпливовішими людьми року за версією AFP.