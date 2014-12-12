Путін і лідер ІД стали найвпливовішими людьми року за версією AFP

Президент РФ Володимир Путін очолив рейтинг найвпливовіших людей року за версією французького інформаційного агентства АFP, передає LB.ua.

Рейтинг, до якого увійшли 10 осіб, було складено за результатами опитування серед журналістів AFP. У ньому взяли участь 380 співробітників редакції агентства.

"Через український конфлікт і анексію Криму відносини Сходу та Заходу переживають свою найгіршу кризу за чверть століття, з падіння Берлінської стіни. У свої 62 роки російський президент Володимир Путін є центральним гравцем у цьому протистоянні, яке ризикує в будь-який момент перейти в стан "холодної війни", - пише агентство.

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Друге місці рейтингу посідає лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакр аль-Багдаді, а замикають трійку значущих персон школярки з нігерійського району Чібок, викрадені в результаті нападів, які приписують членам радикального ісламістського угруповання "Боко Харам".

Також до списку агентства AFP другий рік поспіль увійшли Папа Римський Франциск і молода пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай, яка отримала Нобелівську премію миру.

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Іншими фігурантами рейтингу є лідер демонстрантів в Гонконзі Джошуа Вонг, батьки страченого бойовиками "Ісламської держави" журналіста Джеймса Фоулі - Дайан і Джон, південноафриканський спортсмен-ампутант Оскар Пісторіус, автор книги "Капітал у XXI столітті" Томас Пікетті та засновник торгового онлайн-майданчика Alibaba, найбагатша людина в Азії за версією агентства Bloomberg Джек Ма.

Минулого року першим у цьому списку виявився колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який отримав політичний притулок у Росії, друге місце займав іранський президент Хасан Рухані, а на третьому місці опинилася пакистанка Юсуфзай.