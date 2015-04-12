У Британії хочуть канонізувати священика з "Титаніка"

Отець Томас Байлс, настоятель собору Святої Олени в містечку Чіппінг Онгар в графстві Ессекс, прямував на "Титаніку" в Нью-Йорк на похорон свого молодшого брата, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За свідченнями очевидців, отець Байлс до останнього моменту залишався на борту "Титаніка" та молився разом з пасажирами кают другого і третього класів.

Про його самовіддане служіння свого часу високо відгукнувся папа Пій Х.

Нинішній настоятель собору Святої Олени отець Грем Сміт у своїй проповіді закликав почати кампанію з канонізації Томаса Байлса.

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За його словами, для початку Ватикан має визнати Байлса мучеником церкви.

Процесу канонізації передує беатифікація, або зарахування до лику блаженних.

Відповідно до існуючої в католицькій церкві процедури, для того щоб людину зарахували до лику святих, необхідно представити свідчення щонайменше про два скоєні при його заступництві дива.