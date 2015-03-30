Єдина армія арабських держав складатиметься з 40 тисяч елітних військових

Ліга арабських держав (ЛАД) на саміті, що відбувся 28 березня в єгипетському Шарм-ель-Шейху, прийняла рішення створити єдині арабські збройні сили та продовжити військову операцію в Ємені до переможного кінця.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на текст підсумкової заяви, яку зачитав генсек ЛАД Набіль аль-Арабі, передає LB.ua.

"Ємен опинився на межі прірви, що вимагає прийняття ефективних кроків з боку арабських країн і міжнародного співтовариства для досягнення мирного врегулювання та відновлення легітимної влади", - сказав аль-Арабі.

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Згідно із заявою представників Міноборони Єгипту, єдина армія буде сформована з 40 тис. військовослужбовців за підтримки військових літаків, кораблів і бронетранспортерів. При цьому не всі країни ЛАД нададуть своїх солдатів. Штаб командування буде розташовуватися в Каїрі або Ер-Ріяді.

26 березня міністри закордонних справ арабських держав схвалили проект резолюції про створення союзної армії, яка буде призначена для боротьби з загрозами безпеки шляхом здійснення швидких воєнних інтервенцій.

Коаліція за участю Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки на прохання президента Ємену Абд Раббу Мансур Хаді почала в цій країні в ніч на 26 березня військову операцію "Буря рішучості" проти шиїтських повстанців-хоуситів, які контролюють велику частину території країни. Коаліція завдала авіаударів по аеропорту столиці Ємену Сани і низці військових об'єктів. Загинули десятки осіб. До операції долучилися також Єгипет, Йорданія і Судан.

В січні 2015 року президент Ємену був змушений подати у відставку після захоплення хоуситами президентського палацу і урядових будівель. З тих пір Хаді перебував під домашнім арештом, проте у результаті зміг втекти в Аден, де оголосив, що його відставка недійсна, і став збирати прихильників. Перші бої з повстанцями обернулися для його військ нищівною поразкою.