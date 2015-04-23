Головний комуніст РФ прирівняв Леніна до Ісуса Христа

У день народження вождя, який не полишає нашу землю вже 145 років, Зюганов приймав поповнення у піонери і розповідав дітям про до-мавзолейний шлях Ілліча, йдеться у сюжеті ТСН .

За словами головного комуніста Росії, в Ісуса і Леніна були спільні життєві ідеали. А Радянський Союз так взагалі був ледь не Царством Небесним.

Читайте такожПутін, Лавров і Шойгу випередили Сталіна в рейтингу моральних авторитетів росіян - опитування

"Лише в любові, дружбі і братерстві - порятунок людства. Ще Ісус Христос вимовляв ці головні цінності на землі. Вперше в історії була сформульована ідея створення Царства Божого на землі, де праця буде головним правителем", - сказав Зюганов.