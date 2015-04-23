Головний комуніст РФ прирівняв Леніна до Ісуса Христа
03:27, 23 квітня 2015Світ
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Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов поставив в один ряд Ісуса Христа і Володимира Леніна
Зюганов прирівняв Леніна до Ісуса Христа / kprf.ru
У день народження вождя, який не полишає нашу землю вже 145 років, Зюганов приймав поповнення у піонери і розповідав дітям про до-мавзолейний шлях Ілліча, йдеться у сюжеті ТСН .
За словами головного комуніста Росії, в Ісуса і Леніна були спільні життєві ідеали. А Радянський Союз так взагалі був ледь не Царством Небесним.
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"Лише в любові, дружбі і братерстві - порятунок людства. Ще Ісус Христос вимовляв ці головні цінності на землі. Вперше в історії була сформульована ідея створення Царства Божого на землі, де праця буде головним правителем", - сказав Зюганов.
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