МЗС РФ назвало саміт Східного партнерства "антиросійським"

Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

"Росія дуже негативно до цього ставиться. Ми будемо стежити за тим, як буде проходити саміт в Ризі, але вже очевидно, що наша реакція буде достатньо жорсткою і принциповою. Ми бачимо, куди рухається це «партнерство» і які відтінки набуває з урахуванням позицій учасників програми, насамперед, з боку Європейського союзу", - заявив він.

Читайте такожМіністри країн ЄС та країн Східного партнерства обговорять майбутній саміт в РизіЗа його словами, "сенс "партнерства", безумовно, має яскраво виражену антиросійську спрямованість".