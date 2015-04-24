МЗС РФ назвало саміт Східного партнерства "антиросійським"
22:02, 24 квітня 2015Світ
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У Росії загрожують жорсткою і принциповою реакцією на майбутній саміт Східного партнерства ЄС у Ризі.
Російське МЗС продовжує вправлятися в маразмі / mid.ru
Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.
"Росія дуже негативно до цього ставиться. Ми будемо стежити за тим, як буде проходити саміт в Ризі, але вже очевидно, що наша реакція буде достатньо жорсткою і принциповою. Ми бачимо, куди рухається це «партнерство» і які відтінки набуває з урахуванням позицій учасників програми, насамперед, з боку Європейського союзу", - заявив він.
Читайте такожМіністри країн ЄС та країн Східного партнерства обговорять майбутній саміт в РизіЗа його словами, "сенс "партнерства", безумовно, має яскраво виражену антиросійську спрямованість".
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