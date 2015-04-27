Президент Угорщини вирішив не їхати до Москви 9 травня
Президент Угорщини Янош Адер вирішив не їхати до Москви 9 травня, де в цей день відзначатимуть 70-ту річницю закінчення Другої світової війни.
Відповідно до рекомендацій Єврокомісії було вирішено, що Угорщину на урочистостях буде представляти посол у Росії, передає Європейська правда із посиланням на 444.hu.
Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилася від участі в параді.
Так, раніше стало відомо про відмову президента Чорногорії Філіпа Вуяновича, президента Молдови Ніколає Тімофті, президента Фінляндії Саулі Ніїністьйо, президента Словаччини Андрія Кіскі і президента Болгарії Росена Плевнелієва.
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Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США Барак Обама, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президенти Польщі і Словенії.
Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.
Водночас, наприклад, готовність президента Чехії Мілоша Земана приїхати до Москви для участі у параді зустріла гостру критику всередині країни.
Про готовність приїхати до Москви 9 травня заявив і президент Греції.