Польські прикордонники заявили, що не впускали в країну "Нічних вовків"

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала прес-секретар польської прикордонної служби Агнєшка Голіас.

"Їм відмовлено у в'їзді через невиконання ними необхідних умов в'їзду та перебування в країні", - сказала вона.

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Співрозмовник агентства сказала, що кожен із них отримає письмову інформацію, в якій буде детально пояснено, чому саме було ухвалено таке рішення.

У свою чергу представник Надбужанського відділу Польської прикордонної служби, яка відповідає за пункт пропуску, через який намагалися проїхати російські байкери, Даріуш Сєніцький сказав УНІАН, що мотоциклісти не виконали "багато умов", визначених законодавством для в'їзду до Польщі.

"Порушень було багато", - заявив він і додав, що йдеться не лише про польське законодавство, але також про Шенгенський кодекс.

Як підкреслив Сєніцький, причиною відмови для в'їзду байкерів стало виключно невиконання необхідних. При цьому він не став коментувати, чи виявили прикордонники під час перевірки докази їхньої приналежності до клубу "Нічні вовки".

Польські ЗМІ повідомляють, що прикордонники перевіряли російських байкерів понад три години та виявили докази того, що вони пов'язані зі згаданим клубом.

За словами Сєніцького, всі 10 байкерів, які намагалися в'їхати до Польщі, вже повернулися до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, група російських байкерів з націоналістичного клубу «Нічні вовки» намагалася переконати польських прикордонників, що вони належать до «Меморіалу слави та перемоги». Перед в'їздом на кордон з Польщею у Білорусі російські мотоциклісти активно роздавали інтерв'ю та не приховували, що вони представляють клуб «Нічні вовки».

Про те, що ці росіяни є членами клубу «Нічні вовки», також заявили ряд польських байкерів, які зустрічали їх на кордоні у Польщі та хотіли разом з ними проїхатися країною.

Польща ще 24 квітня попередила РФ про те, що не пропустить на свою територію учасників цього клубу через те, що російська сторона не надала необхідної інформації про їхнє перебування в країні, а це не дозволяє гарантувати їхній безпечний проїзд польською територією.

Згідно з Шенгенським кодексом, прикордонні служби приймають остаточне рішення, пропускати когось або ні на територію країни.