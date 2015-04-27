Соціологи РФ заявили про абсолютний максимум "індексу щастя" у росіян

Такі результати дослідження "Євробарометр в Росії", проведеного соціологами Російської академії народного господарства та державної служби (РАНХиГС), пише ТАСС.

"Восени 2014 року абсолютного максимуму досягли основні показники суб'єктивної задоволеності населення. "Індекс щастя" виріс з 50 (2012 р) до 82 пунктів. Індекс політичного оптимізму - з 15 до 35. При падінні доходів населення на 10 відсотків, економічний оптимізм виріс на 10 відсотків", - йдеться в прес-релізі академії.

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Вчені стверджують, що різко скоротилися еміграційні настрої. За їх даними, "частка людей, бажаючих виїхати за кордон на постійне місце проживання, скоротилася порівняно з 2013 р. у два рази (до 6 відсотків)".