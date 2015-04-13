Опитування: 47% росіян не відчувають себе під захистом закону
17:34, 13 квітня 2015Світ
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47% росіян не відчувають, що закони країни захищають їх. Ця цифра випливає з опитування "Левада-центру". Це на 8% менше, ніж у грудні 2010 року.
Майже половина ролсіян не бачать захисту від держави / УНІАН
При цьому вірить у силу юридичних норм 41% громадян - на 11% більше, ніж чотири роки тому.
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Більша частина респондентів (45%) в якості причини недовіри до правоохоронної системи називають корупцію і недостатню об'єктивність при розгляді справ у суді, повідомляє ВВС.
44% вважають, що в Росії багато людей, які відчувають себе над законом (наприклад, представники влади, силових структур або багаті люди).
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